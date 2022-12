Assembleia Municipal de Tarouca aprova orçamento de mais de 20 ME para 2023

A Assembleia Municipal de Tarouca aprovou um orçamento para 2023 no valor de 20.383.550 euros, que aposta em investimentos ao nível da eficiência energética de edifícios públicos, da reabilitação urbana e da requalificação de estradas e caminhos municipais.

Este orçamento, num valor de mais de 20 milhões de euros (ME) e que aumentou 7,3% comparativamente ao deste ano, foi aprovado na quarta-feira, com 15 votos a favor e três abstenções.

Fonte daquela autarquia do distrito de Viseu disse à agência Lusa que, no orçamento para o próximo ano, “o peso da massa salarial é significativo e aumentou com o aumento do salário mínimo nacional”.

“Ao nível das funções, e no concerne às despesas correntes, as têm maior peso são Educação e Funções Sociais”, enquanto “ao nível das despesas de capital, o peso relativo de maior relevância verifica-se na área da eficiência energética e requalificação e beneficiação de infraestruturas”, explicou.

Segundo a mesma fonte, o impacto da crise energética e da guerra reflete-se no “aumento considerável da energia elétrica, gás e combustíveis, bem como bens alimentares para escolas”.

Há também a acrescentar o aumento das taxas de juro, porque, “tendo o município de Tarouca ainda níveis de endividamento elevados, com empréstimos à taxa variável, há um incremento significativo dos juros para 2023”, acrescentou.