ASICOTUR COM NOVA VISÃO NO TURISMO DE ESPECIALIDADE PRATICADO NO MUNDO

Reconhecidamente, certa, de que o mercado de turismo no mundo enfrente desafios da maior importantes a considerar, para serem solucionados, devido ao modelo tradicional existente, estar praticamente chegado ao fim, leva a Asicotur a repensar e promover, uma nova visão de turismo de especialidade , ou seja aquela que dê a conhecer toda a riqueza cultural e patrimonial das pessoas, referiu Alejandro Rubin, presidente da Asicotur, na FITUR – Feira de turismo de Madrid – Espanha.

Todo este repensar, foi anunciado nesta feira onde estavam representados cento e cinquenta países, apesar das dificuldades e todas as crises e guerras a FITUR tem, em cada ano, maior dimensão no sector turístico, mostrando, cada qual, o que tem de melhor no seu espaço nacional, para o turista visitar.

Aproveitando, pois, esta grandeza da FITUR 2024, na quantidade dos seus expositores e na qualidade e riqueza dos stands, a Asicotur veio a terreiro, no stand do México, fazer a sua promoção e, ao mesmo tempo, entregar prémios às agencias e profissionais que se tenham destacado no desenvolvimento dos produtos turísticos, nos respetivos países.

– Nessa certeza, salientou ainda Alejandro Rubin, – o maior incentivo, oportunidade e urgência, é declarar o turismo como sector estratégico para a economia dos países, por possuírem toda a capacidade de autogestão económica e de desenvolvimento na pureza evidenciada em dinamizar e promover a economia.

Para tanto, e para tal, aparecer a Asicotur, ao nascer de um projeto líder no mundo, concebido e tratado por profissionais, com muito trabalho realizado em todos os países onde se fale o espanhol e o português, dando passos seguros com vista a um futuro seja cada ano de maior grandeza avaliando projetos que valorizem o turismo no mundo, tal como já como foi reconhecido pela ONU.

Fernando de Abreu