Câmara de Viseu duplica troço de uma das entradas mais movimentadas na cidade

Um troço de uma das entradas mais movimentadas na cidade de Viseu, entre o nó da autoestrada A25 e a rotunda de acesso a Barbeita, vai ser duplicado, anunciou hoje o presidente da Câmara, Fernando Ruas.

“Queremos uma acessibilidade fácil à cidade. Durante muitos anos andámos a duplicar as vias. Falta-nos esta, curiosamente na zona mais densificada, que exige mais cuidado”, afirmou o autarca, acrescentando que este troço tem 1,5 quilómetros.

Fernando Ruas falava durante a sessão de assinatura do contrato relativo à elaboração do projeto de execução do acesso à E80 e à Área de Acolhimento Empresarial de Coimbrões, via A25, através da requalificação da Estrada Nacional 16, que tem o valor de 274 mil euros (mais IVA)e um prazo de execução de meio ano.

O autarca explicou que se trata de um projeto difícil e que implica um “investimento de grandes dimensões”, que previsivelmente será de 3,3 milhões de euros.

Segundo Fernando Ruas, depois do troço de 1,5 quilómetros, o alargamento desta entrada na cidade deverá continuar.

“É o troço mais afastado, mas com a promessa de que, mal tenhamos oportunidade, até para não causar tanto transtorno aos utilizadores, trataremos logo do outro. Só faz sentido se o outro (troço), desde a rotunda de Barbeita até à rotunda da Volvo, se concretizar também”, considerou.

O autarca social-democrata sublinhou que, numa obra desta dimensão, houve necessidade de “assegurar as fontes de financiamento e que o equilíbrio orçamental na câmara estava garantido” antes de deitar mãos à obra.

Fernando Ruas aludiu ao grande movimento daquela via, muito do qual oriundo da fronteira com Espanha, e também que se trata de uma zona em expansão, tendo a autarquia “alguns projetos pedidos” para lá.