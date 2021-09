As Rainhas do AutoEngano ao vivo no Gliding Barnacles e Fnac de Coimbra!

As Rainhas do AutoEngano voltam aos concertos dias 22 e 23 de setembro, no Glinding Barnacles na Figueira da Foz, pelas 21.30 e no dia seguinte, às 18.30 na Fnac de Coimbra e com entrada grátis.

As Rainhas do AutoEngano cantam repertório original e abraçam diferentes idiomas, compondo em português, inglês e francês, as vozes são acompanhadas pelo cavaquinho, as guitarras e o trompete, numa dança entre a Pop, a Bossa Nova, a MPB ou o Folk. As Rainhas do AutoEngano são o resultado do encontro pouco provável entre as suas integrantes.

Em todas as plataformas digitais estão disponíveis os três singles já editados pelo projeto: “Eu Jurei”; “Quarentena” e “Gota”. O quarto single “Não falta nada” também será editado em breve e mais datas de concertos serão anunciadas!

Ficha artística:

Madalena Palmeirim – voz e cavaquinho

Natalia Green – voz e guitarra acústica

Zoe Dorey – voz, guitarra acústica e trompete