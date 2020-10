Arranque da actividade cultural do CAE

10 de Outubro | 10h30

Romeu & Julieta do Teatro Praga

10 de Outubro, foi o dia escolhido para iniciar o período de programação com um espetáculo dirigido às famílias. Partindo de William Shakespeare, Cláudia Jardim e Diogo Bento andarão à volta de Romeu & Julieta, a clássica história de amor que põe no centro da ação dois teenagers apaixonados em rota de colisão com as suas famílias e com uma sociedade repressora. Neste Romeu & Julieta o drama confunde-se com o queijo Ricota, o sangue dos amantes é doce de Goiaba, as lutas de espadas fazem-se com espátulas e caçarolas e uma dentada numa bolacha Maria pode ser uma deliciosa alternativa para um coração partido.

Os bilhetes custam 5€ (família) e é dirigido a crianças com mais de 6 anos e o espetáculo tem a duração 60min.

16 de Outubro | 21h30

Tertúlia

Na noite anterior ao seu concerto, Amélia Muge, participa numa tertúlia. A moderação ficará a cargo da Doutora Susana Sardo.

Este concerto é o ponto de partida, para, tendo como referência o nosso amor à poesia, partilharmos uma viagem pelo fio dos versos convocando, através das palavras e da música, poetas, histórias, formas de ver, sentir, ouvir, tocar e cantar o mundo. Não é uma vacina, mas faz bem à saúde.

O espetáculo tem duração aproximada de 75 minutos e é para maiores de 6 anos.

Os bilhetes custam 7,5€/ 5€ (d.h.) e estão à venda online e nos postos locais de venda do Município de Sever do Vouga.

15 de Novembro | 15h30

Oficina. Performance – Roubei um Livro na Cabine de Leitura e Hoje Vou Ler (Lama Teatro)A oficina. performance “Roubei um Livro na Cabine de Leitura e Hoje Vou Ler” da Lama Teatro tinha data marcada para o dia 4 de julho e foi reagendada para dia 15 de novembro.

11 é o número de performers que roubaram livros na cabine. 11 é número de perfomers que vão ocupar o espaço em forma de poesia de porta aberta.

O público é convidado a entrar nesta exposição viva, onde pode observar a dicotomia entre os momentos de leitura e a versão online dos nossos corpos. Levar telemóvel é urgente e obrigatório.

A apresentação de Roubei um Livro na Cabine de Leitura e Hoje Vou Ler implica a existência de uma residência artística prévia onde deverão participar 11 severenses que sob a orientação de João de Brito prepararão a performance. Esta residência ocorrerá entre o dia 9 e o dia 15 de novembro.

Os interessados em participar devem enviar um email para centrodasartes@cm-sever. pt ou mensagem através da página do facebook do CAE.

A apresentação da performance, com duração de 90 minutos terá lugar dia 15 de novembro às 15h30 e o bilhete de entrada custa 5€ (4€ d.h.)

21 de Novembro | 21h30.

Concerto de Teresa Salgueiro – “#ALEGRIA” – 19º aniversário do CAEIremos celebrar o 19º aniversário do CAE com um concerto especial. Trata-se do novo espectáculo da Teresa Salgueiro que é, simultaneamente uma celebração dos seus 12 anos de carreira a solo e um apelo a uma tomada de consciência para os exigentes desafios de humanização do mundo actual.

#Alegria” é o nome deste concerto, mote para a total fruição da Vida.

Celebremos os 19 anos do CAE e os 12 anos de carreira de Teresa Salgueiro dia 21 de Novembro de 2020.

Este concerto tem entrada gratuita, sujeita à lotação da sala. Os bilhetes serão distribuídos dia 21 de Novembro no horário habitual da bilheteira.

5 de Dezembro | 21h30

Maria João – OGRE electricPela primeira vez em Sever do Vouga, Maria João apresenta OGRE Elétric, dia 5 de Dezembro no CAE, uma incursão da cantora pelo mundo da eletrónica.

Explorar, nunca ficar no mesmo sítio, procurar sempre novas coisas – será sempre este o lema deste projecto, que por vezes é difícil de definir… mas também, quem é que precisa de rótulos?

OGRE caminha agora numa direcção mais urbana, com um groove orientado para o hip-hop, misturado com a alegria infantil de Maria João, numa viagem que nos leva a paisagens de sonho, florestas escuras e misteriosas, ritmos africanos, e mesmo ao interior das nossas mentes alucinadas!

Para além da formação de base, que inclui João Farinha (teclados, sintetizadores, composição e produção) e André Nascimento nas feitiçarias electrónicas, o novo álbum conta ainda com o incrível baterista Silvan Strauss que nunca se esquece de partir a loiça toda e que é em parte responsável pela nova direcção sonora.

Os bilhetes custam 7,50€ e estão à venda online. O espetáculo tem uma duração de cerca de 75 minutos e é para maiores de 6 anos.

12 de Dezembro | 21h30

Performance Corações Tatuados – Projeto Laboratório de Palco

A peça “Roda do Mosteiro Velho” ou “Centre Culturel Transdisciplinaire du Mosteiro Velho” é a versão final do texto “Arruinados em Três Atos”, produzido pelo Teatrão. Esse texto original foi rescrito no âmbito do programa Palcos do Românico, em 2014, que resultou numa peça com referências aos territórios do Vale do Mondego, Vale do Tâmega e vale do Sousa. Para esta encenação a que chamámos “Corações Tatuados”, o texto foi alterado, com a criação de mais personagens e a inclusão de referências ao território do Vouga. As personagens principais são órfãos deixados na roda dos expostos, tendo como única família o grupo de teatro que fundaram há muitos anos. Na fábula, um jovem ator amador tenta juntar de novo o grupo para reconquistar a namorada.

A dramaturgia é de Jorge Louraço Figueira, a encenação de Joana Figueira e o movimento e expressão Corporal de Yola Pinto, a equipa do projecto Laboratório de Palco.

Este espectáculo resulta do processo de desenvolvimento do projecto anual Laboratório de Palco, cujo objectivo é criar um espaço de experimentação e criação artística envolvendo os elementos da comunidade severense e cuja orientação está a cargo de profissionais das áreas das artes performativas.

Os bilhetes custam 5€/ 4€ (d.h) à venda online.