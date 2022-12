Armamar exige obras na estrada de acesso à autoestrada 24

A Assembleia Municipal de Armamar exige ao Governo obras de requalificação urgentes na Estrada Nacional (EN) 313, que liga a vila à autoestrada 24 e por onde são escoados os produtos agrícolas do concelho, como a maçã.

Na última reunião, foi aprovada, por unanimidade, uma moção apresentada pela CDU, que sublinha a “grande importância” que esta via tem para o concelho e para a região do Douro Vinhateiro, quer em termos sociais, quer económicos.

“Além de ligar as pessoas com os outros concelhos, serve também para o escoamento dos produtos agrícolas que se produzem anualmente no nosso concelho”, pode ler-se no documento, a que a agência Lusa teve acesso.

São apontadas como exemplo cerca de 75.000 toneladas de maçãs (um quarto da produção nacional) e 600 toneladas de cerejas, além de uvas, vinho e outros produtos.

Há cerca de duas décadas, iniciou-se a melhoria deste acesso com a construção de uma ponte sobre a ribeira de Temilobos, à saída da vila de Armamar, no distrito de Viseu.

No entanto, segundo a Assembleia Municipal, “esta obra aguarda há vários anos pela sua conclusão”, apesar do dinheiro que já foi investido e “das dificuldades sentidas, diariamente, pelos seus utilizadores, principalmente na vila de Fontelo”.

Este é considerado o “ponto mais crítico”, uma vez que a EN 313 passa no meio da vila e é “bastante estreita”, acrescenta.

É neste âmbito que a Assembleia Municipal de Armamar pede ao Governo que “tome as medidas necessárias para que esta obra se torne uma realidade e resolva um grave problema” que afeta o concelho e a região.

A moção apresentada pela CDU – subscrita pelos grupos municipais do PSD, CDS-PP e PNT – foi enviada ao primeiro-ministro, ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, aos grupos parlamentares e ao presidente da Infraestruturas de Portugal.