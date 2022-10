Até ao dia 28 estão abertas as candidaturas para atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, anunciou hoje em comunicado de imprensa a Câmara Municipal de Armamar, a norte do distrito de Viseu.

“Este ano vão ser atribuídos 30 mil euros em apoios para os alunos do ensino superior, conforme o regulamento municipal, revisto e aprovado em setembro último, pela Assembleia Municipal de Armamar”.