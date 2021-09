ARC SPORT SEDENTA POR BONS RESULTADOS – RICARDO TEODÓSIO QUER LIDERAR O CAMPEONATO

A ARC Sport aponta para mais uma jornada positiva no Campeonato de

Portugal de Ralis. A 5ª etapa do calendário sobe até ao norte do país com os

concelhos de Chaves e Boticas a dividirem as nove especiais de classificação

previstas.

Ricardo Teodósio e José Teixeira estão apenas a 4 pontos da liderança do

CPR 2021, com a equipa algarvia a apostar tudo na vitória, aos comandos do

Skoda Fabia R5 evo.

“Temos de conseguir ganhar o rali para ir para a liderança do

campeonato. Esta não vai ser uma prova muito fácil, embora este ano os

troços possam ter melhor visibilidade, devido às alterações em relação ao

ano passado, que poderão ser mais favoráveis. Os testes correram muito

bem e vamos tentar fazer um bom rali. Estamos prontos para a guerra”,

rematou Ricardo Teodósio.

Paulo Neto e Vítor Hugo estão a efetuar uma época bastante positiva numa

adaptação perfeita ao Skoda Fabia R5. Esta prova vai ser uma novidade para

esta dupla, com pouco tempo para testar.

“Desta vez não tive tempo para testes por motivos profissionais. Os ralis

estão demasiado perto uns dos outros, o que não nos deixa tempo para

uma devida preparação. Este vai ser um rali difícil para nós, pois nunca

andámos naquela zona, para além de ser uma prova muito rápida, que

exige conhecimento. Vamos encarar este rali com a expectativa do

costume. O Rali da Madeira foi uma prova longa que terminámos e

também queremos concluir esta”, disse Paulo Neto.

www.arc-sport.com – arcsport@gmail.com – press.arcsport@gmail.com

A ARC Sport está confiante para mais uma etapa do CPR. Desta vez a equipa

de Aguiar da Beira conta apenas com dois Skoda Fabia R5, uma vez que a

dupla Miguel Correia e António Costa vão estar ausentes, por motivos

pessoais do piloto.

“Para nós a responsabilidade é sempre elevada, encarando todas as

provas com o mesmo grau de profissionalismo. O Ricardo está muito

perto da liderança do campeonato, esperando que consiga alcançar a

vitória nesta prova. O grau de confiança no Paulo Neto também é elevado,

uma vez que está cada vez mais adaptado à condução do Skoda. Como é

habitual, o entusiasmo é grande, e tudo faremos para que os nossos

pilotos consigam atingir os seus objetivos”, afirmou Augusto Ramiro.

O Rali da Água/CIM Alto Tâmega disputa-se sábado e domingo, 4 e 5 de

setembro, conta com 9 especiais de classificação, entre elas uma Super

Especial noturna.