Aprovado novo pacote de medidas à economia local – “Fornos – Por todos Nós (2.ª Fase)”

Considerando a situação pandémica vivida no Concelho em virtude da Covid-19 e aos seus impactos negativos na economia local, o Executivo Municipal de Fornos de Algodres aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara ordinária de 12/02/2021 o ”Programa “Fornos – Por Todos Nós [2.ª Fase]”.

Este novo programa tem alocado um pacote financeiro de 360 mil euros e, à semelhança do pacote de medidas da 1.ª Fase, será direcionado às Famílias, Empresas, IPSS e restantes entidades sediadas no Concelho de Fornos de Algodres, em total cumprimento com o regulamento aprovado.

O regulamento que deverá ser consultado no site do Município de Fornos de Algodres – AQUI – contempla 28 medidas de apoio, tendo por base o apoio às entidades do Concelho, à proteção dos rendimentos, à educação e ao setor da Solidariedade.