Aprovadas decisões finais de projetos do Eixo Cultura Viseu

A Câmara Municipal de Viseu aprovou hoje as decisões finais dos projetos do Eixo Cultura Viseu, no âmbito do qual será viabilizado um financiamento de 102 mil euros para 20 projetos e apoio não financeiro até cerca de 25 mil euros.

Na reunião de hoje, foram aprovadas as decisões relativas aos eixos da Criação Artística (15 mil euros), da Programação Artística (38 mil euros) e dos projetos Emergentes (49 mil euros) da edição 2024.

“São agora 20 os projetos com luz verde para receberem apoio financeiro à sua concretização, contribuindo para uma agenda criativa consistente e de excelência no nosso território”, frisou o presidente da autarquia, Fernando Ruas.

O Eixo Cultura – Viseu 2022/2025” é um programa municipal de apoio à cultura e reúne várias medidas que visam a definição de uma programação abrangente nos domínios da criação/produção, programação/difusão, formação e edição.