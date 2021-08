Aprovada candidatura para reabilitação do Mercado Municipal de Arganil

O Município de Arganil viu aprovada candidatura para reabilitação do Mercado Municipal, submetida no âmbito da operação Cadeiras Curtas e Mercados Locais, ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR2020). O investimento é de aproximadamente 100 mil euros, comparticipado em cerca de metade, tendo o contrato de financiamento sido celebrado no passado dia 9 de Julho.

A intervenção destina-se a melhorar as condições gerais de funcionamento da infraestrutura no que diz respeito a segurança, eficiência, higiene e apresentação e conservação dos produtos, dando especial relevância, ainda, à melhoria das condições de conforto e de acolhimento de todos os seus utilizadores.

Trata-se, por um lado, de transmitir maior fiabilidade ao consumidor, tornando a compra mais apelativa, e, por outro, de atrair novos produtores e produtos diferenciados e inovadores, que permitam diversificar e qualificar a oferta, cativando outro perfil de consumidor.

“Estamos a promover e a valorizar a produção local, potenciando a atratividade do espaço e a criar condições para acolher novos produtores locais, interessados em utilizar o Mercado como meio privilegiado para escoar a sua produção”, destaca o presidente da autarquia, sublinhando “a oportunidade de rentabilização do espaço por via do aumento da taxa de ocupação”.

A intervenção objeto de aprovação visa a reabilitação do espaço interior do Mercado, nomeadamente a reestruturação das bancas fixas existentes na zona central, assim como a remodelação profunda das áreas que acolhem os setores da peixaria, padaria e frutaria. Para a zona central do Mercado está considerado um espaço polivalente, devidamente equipado, que funcionará como local de dinamização das ações de promoção e sensibilização, para valorização e escoamento da produção local.

Atividades que prometem dar nova vida ao Mercado

Como forma de promoção e dinamização do renovado espaço, a candidatura aprovada prevê a concretização de um plano anual de atividades temáticas, que conta com a participação direta dos produtores e é focalizado na divulgação dos produtos locais. Estão contempladas ações de degustação e demonstrações de técnicas de confeção, através de showcooking e provas cegas, que prometem dar uma nova vida ao Mercado Municipal.