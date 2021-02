Aprovada a requalificação da Casa do Logradouro de Fail

O Executivo aprovou o projeto de requalificação da Casa do Logradouro de Fail. O investimento de 189 mil euros, com um prazo de execução de 270 dias, prevê a reconstrução da casa, que se encontra em estado de abandono há vários anos, mantendo a traça original. Os materiais de exterior a utilizar na reconstrução são fiéis à construção original, com exceção das caixilharias. Está prevista a pré-instalação de ar condicionado para os diferentes espaços, bem como uma rede nova para as infraestruturas de águas e esgotos, rede elétrica e de telecomunicações. Os arranjos exteriores comtemplam toda a zona descoberta da envolvente à construção e tratamento de muros de vedação e espaços verdes. “Esta é mais uma obra importante na proximidade que mantemos e na Coesão Territorial que temos colocado na estratégia e ação de desenvolvimento do Concelho”, adianta António Almeida Henriques.

A este propósito, refira-se também o reforço da delegação de competências para as freguesias em cerca de 400 mil euros, no que respeita a áreas como reparações de equipamentos nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo, limpeza de vias municipais, gestão, conservação e reparação de equipamentos desportivos, percursos pedestres, entre outras. Este valor acresce à transferência realizada já no início do ano de mais de 1 milhão de euros para as 25 freguesias do concelho, no âmbito do processo de delegação de competências.