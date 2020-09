Aprovada a decisão final da Linha “Animar”

O Executivo Municipal aprovou também esta terça-feira a decisão final da Linha “Animar” no âmbito do Viseu Cultura 2020/2021, bem como os montantes a transferir para as entidades vencedoras.

O júri considerou elegíveis três projetos para efeitos de financiamento municipal – bem como os montantes a transferir para as entidades vencedoras -, os quais receberam classificação superior a 80 pontos percentuais. São eles “Karma is a fest”, “Creta – Laboratório de Criação Teatral” e “Poldra – Public Sculpture Project Viseu”.

No total, o Município viabiliza um financiamento de 150 mil euros para estes projetos, que apontam para um investimento cultural superior a 188 mil euros.