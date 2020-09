Apresentação do programa de comemorações do Dia do Município de Tondela

O presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, apresentou ao final da manhã de hoje o programa de comemorações do Dia do Município de Tondela.

Nesta ocasião, José António Jesus lembrou que, em situação de normalidade, por estes dias estaria a ser concluída a preparação da FICTON, da maior montra do potencial económico, social, associativo e cultural, a par da dinâmica associada à gastronomia, aos produtos locais, ao artesanato.

“Estaríamos de portas abertas para receber os milhares de pessoas que nos visitam, que vivem e sentem a nossa identidade, que partilham e constroem connosco esta vivência permanente, de ambição num futuro sempre mais promissor. Mas esta nova realidade não nos afasta do objetivo permanente de promover a construção do concelho de Tondela e, por isso, move-nos o desafio diário de adaptação às circunstâncias indo sempre ao encontro daquilo que nos define: cimentar sempre mais e mais a construção de um território de bem-estar”, destacou.

Tondela Futuro é o mote das evocações do Feriado Municipal, que assim se assinalará de forma diferente, no estreito respeito pelas normas da DGS, algumas a anunciar durante o dia de hoje, que vigorarão a partir do próximo dia 15, no cenário de Estado de Contingência.

“Tondela é futuro, porque não se esgota no presente. Tondela hoje é um território onde impera o crescimento económico, reafirmado nos próximos dias através da evidencia dos elevados investimentos das nossas empresas que aqui encontram as melhores condições para perspetivar um futuro próspero”, destacou.

Programa de comemorações do Dia do Município de Tondela:

Dia 12 de setembro

21h30, no écran do Parque Urbano

Programa Sabor, Dinâmica e Autenticidade – Mostra local de produtos locais e vinhos do Dão, com o Chef Hélio Loureiro.

Dia 15 de setembro

18h00 – Apresentação pública do Projeto “Escultórias – Tondela, cidade de ideias” (Rua Dr. José de Almeida)

Plano de intervenção plástica para a construção de esculturas a colocar em espaços públicos, que marcarão a nova entrada da ZIM de Tondela/Adiça, as entradas do IP3/futura auto estrada e o núcleo histórico da cidade.

Dia 16 de setembro

08h30 – Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho de Tondela

08h45 – Hastear da Bandeira no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Tondela

09h00 – Romagem ao Cemitério

10h30 – Inauguração obras de ampliação dos Bombeiros Voluntários de Tondela

11h00- Sessão Solene evocativa 97ª Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Tondela

15h00 – Missa Solene (Parque Urbano de Tondela)

17h30 – Lançamento Oficial da 2ª fase das obras de requalificação da Escola Secundária de Tondela

18h00– Sessão Solene Evocativa do Feriado Municipal – Parque Urbano de Tondela (Dependendo da situação climatérica e da alteração das normas da DGS, o programa do parque urbano poderá ter de ser deslocado para o Pavilhão Municipal)

• Reconhecimento dos alunos de Mérito, do ano letivo 2019/2020, das Escolas do 2º, 3º ciclo, Secundárias e Profissional de Tondela.

• Entrega de Galardões Municipais de Mérito a:

Ricardo Loureiro – Campeão do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha.

António Gouveia – Investigador, ex-diretor do Jardim Botânico e ex-diretor do Parque de Serralves.

ALS/Controlvet – Projeto Nacional pioneiro para produção de Kits COVID – 19.

Gustavo Cunha – Campeão Nacional de escalada no escalão de minis e infantis. Top 5 nacional de todos os escaladores.

Galardão Municipal de Valor e Altruísmo a título póstumo ao Padre António Rocha.

• Atuação Musical da Sociedade Filarmónica de Tondela

21h30 – Grupo Coral da Casa do Povo de Tondela

Dia 18 de setembro

18h00 – Sessão Pública de Apresentação de Investimentos Industriais e Comerciais do domínio privado no Concelho de Tondela (Oficina de Artes Criativas).

Esta sessão pública dará a conhecer os investimentos industriais e comerciais do domínio privado no concelho de Tondela que se encontram em curso, ou com calendário previsto para se concretizarem, e que no seu todo ultrapassam os 60 milhões de euros de investimentos.

*Todas estas iniciativas serão enquadradas, sempre, no respeito do cumprimento das regras da DGS.