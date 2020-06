Apoio aos produtores afetados pela queda de granizo do dia 31 de maio

O deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, esteve , dia 16, em Moimenta da Beira, onde reuniu e visitou a Cooperativa Agrícola do Távora e viu, no terreno, os efeitos dos eventos meteorológicos extremos de dia 31 de maio.

Esta reunião veio no seguimento da apresentação de uma pergunta ao governo sobre estes eventos que causaram uma redução substancial de rendimentos para os agricultores, querendo o BE saber se o Ministério da Agricultura já garantiu o levantamento dos impactos e prejuízos e quais as medidas que o Governo prevê aplicar para responder às dificuldades dos produtores afetados e prevenir ocorrências futuras.

Durante a reunião foi dado a conhecer a apresentação de um Projeto de Resolução entregue na Assembleia da República pelo deputado que “Recomenda ao Governo o Apoio Urgente aos Produtores Afetados por Eventos Meteorológicos Extremos e Promoção de Sistemas de Produção Agrícola Diversificados”.

Neste projeto pede-se que seja realizado, com urgência, um levantamento dos estragos e prejuízos provocados no setor agrícola, que sejam garantidas medidas de apoio de forma célere aos produtores das regiões Norte e Centro do país cujas culturas agrícolas foram afetadas e que promova, através do futuro Plano Estratégico da Política Agrícola Comum e da respetiva dotação financeira do Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia para o período 2021-2027, sistemas de produção agrícola diversificados e mais resilientes a eventos meteorológicos extremos, com prática de rotações e consociações, em detrimento de modelos de produção baseados na monocultura e com elevado consumo de fatores de produção.

A Comissão Coordenadora Distrital de Viseu do Bloco de Esquerda