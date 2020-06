12 mil euros de prémios em vales de compras para revitalizar e alavancar a atividade económica no concelho.

No âmbito do Programa de apoio às Famílias, Empresas e Instituições, a Câmara Municipal de Mangualde e a AEM – Associação Empresarial de Mangualde lançam o concurso “Apoie a Economia Local – Compre no Comércio Tradicional de Mangualde”. A iniciativa tem como objetivo revitalizar e alavancar o reinício da atividade económica no concelho. Para o efeito serão disponibilizados prémios em vales de compras, não convertíveis em dinheiro, para usar no comércio tradicional.

“Com esta ação estamos a promover o nosso comércio tradicional, a mobilizar os seus comerciantes e a envolver os clientes, estimulando a população a fazer compras a nível local. Assim dinamizamos a economia local e, ao mesmo tempo, revitalizamos a cidade e as vivências sociais”, explica o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira.

O concurso, que visa incentivar e dinamizar o comércio tradicional, disponibiliza dois mil euros de estímulo por mês, durante seis meses, num total de 12 mil euros, em que o prémio mensal se desmultiplica em 20 vouchers de 100€ cada para aplicar em compras no comércio tradicional de Mangualde. Outra das metas é a divulgação do concelho e a criação de oportunidades de negócios, potenciando novos espaços de comercialização que possam surgir.

Assim, e no seguimento do protocolo assinado hoje, dia 17 de junho, a AEM vai nos próximos dias para o terreno implementar o concurso.

Mais informações em www.aemangualde.com