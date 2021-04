Antiga estação de comboios de Torredeita em Viseu será transformada em museu

A antiga estação de comboios de Torredeita, no concelho de Viseu, vai ser requalificada e transformada num museu, no âmbito de um investimento superior a 170 mil euros, anunciou a autarquia.

“Esta intervenção visa preservar aquilo que temos de mais caro e que torna Viseu único: o nosso património histórico e arquitetónico, as nossas tradições. Enfim, a nossa identidade”, disse a vice-presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo.

O ato de consignação da obra de requalificação – que tem um prazo de execução estimado de 120 dias – realizou-se na quarta-feira.

“Não vamos apenas recuperar um edifício, vamos também recuperar uma época e preservar uma forma de viver”, sublinhou Conceição Azevedo.

A empreitada inclui a requalificação integral dos dois pisos do edifício principal e do anexo, destinado a instalações sanitárias. O equipamento será dotado de infraestruturas de eficiência energética.

De acordo com a autarquia, este projeto visa “promover a capitalização do valor histórico, económico e social, através de várias atividades a serem desenvolvidas no espaço”.

Entre essas atividades, estão “visitas ao espaço museológico (que será uma reprodução original do interior do apeadeiro), exposição de trajes regionais e animação turística”, acrescenta.

Esta obra conta com o apoio financeiro da Associação de Desenvolvimento Dão, Lafões e Alto Paiva (ADDLAP).

Segundo o presidente da ADDLAP, João Paulo Gouveia, este será um espaço aberto aos viseenses e a todos aqueles que visitam a região, pelo que a associação vai comparticipar a obra em quase 50%.

“No futuro, numa próxima fase, pretendemos também recuperar a locomotiva e carruagens que, lamentavelmente, nos últimos dois anos foram vandalizadas”, avançou o também vereador das Freguesias e Desenvolvimento Rural, Equipamento Rural e Urbano na Câmara de Viseu.

Conceição Azevedo realçou que a aposta na coesão do território é uma prioridade do executivo camarário.

“Lembro que, entre 2013 e 2021, o município de Viseu investiu cerca de três milhões de euros na freguesia de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita. Julgo que estes números falam por si e não deixam margem para dúvidas”, acrescentou.