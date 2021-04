Ângelo Moura nas cerimónias do Dia do Combatente

O Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes promoveu na manhã do dia 9 de abril uma cerimónia de evocação do Dia do Combatente, junto ao Monumento do Soldado Desconhecido. O Presidente da Câmara Municipal de Lamego participou neste ato simbólico que serviu, mais uma vez, para relembrar e homenagear o esforço prestado pelos antigos combatentes no cumprimento do serviço militar. “Expresso o meu reconhecimento, agradecimento e homenagem a todos os Combatentes que, nas diversas épocas históricas e nos diferentes locais do Universo, combateram pela Pátria, muitos com o sacrifício da própria vida. Um país sem memória é um país sem futuro”, afirmou Ângelo Moura, após a deposição de uma coroa de flores, na companhia do Presidente da Direção do Núcleo de Lamego, Coronel de Infantaria na Reserva Valdemar Lima.

Este ano, a cerimónia de evocação do Dia do Combatente coincidiu com a celebração do Centenário da Liga dos Combatentes. Foi ainda respeitado um minuto de silêncio em memória dos militares portugueses mortos na Batalha de La Lys, na Flandres, durante a Primeira Guerra Mundial.