AMSPORT em destaque na primeira prova de 2021

Hugo Lopes e Tiago Neves iniciaram a época de 2021 em bom plano, conseguindo o 1.º lugar entre os carros de 2 Rodas Motrizes do Campeonato Norte de Ralis no Rali Vieira do Minho. José Cruz e Ana Mendes deram espetáculo ao longo de todo o rali aos comandos do Porsche 997 GT3.

O primeiro rali da época em Portugal, prova organizada pelo Motor Clube de Guimarães, contou com uma lista de inscritos de luxo e foi um excelente início de época para a AMSPORT.

Top 5 e vitória nas duas rodas motrizes, após um andamento sempre forte da jovem dupla Hugo Lopes e Tiago Neves deixam boas indicações para o futuro: “O resultado acaba por ser melhor que o esperado, depois de um ano sem competir é difícil voltar a ganhar ritmo e confiança mas correu tudo muito bem e os objetivos foram cumpridos! Obrigado a toda a equipa e ao Tiago Neves que esteve muito bem nesta nossa primeira prova juntos!”

O piloto José Cruz, acompanhado por Ana Mendes no lugar de co-piloto tiveram a primeira experiência aos comandos do Porsche 997 GT3: “Os traçados do rali eram muito bonitos e o Porsche é sem dúvida um carro incrível, deu-me muito prazer desfrutar dele e ir evoluindo e ganhando confiança ao longo do rali! Quero deixar um agradecimento especial a toda a equipa da Vallejo Racing e Mex Machado pelo seu apoio, assim como a toda a equipa da AMSPORT e patrocinadores.”

Aos comandos do novo Peugeot 208 Rally4, a primeira prova da Peugeot Rally Cup Ibérica será o próximo desafio de Hugo Lopes e Tiago Neves. O Rali Terras d’Aboboreira disputa-se entre 30 de abril e 1 de maio.

Foto Porsche 997 GT3 – Sergio Inacio Photography