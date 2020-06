Alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira vão estagiar em Sevilha, Espanha

Ao todo, são quatro os alunos dos cursos profissionais de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores e de Técnico Auxiliar de Saúde que irão realizar um estágio (Formação em Contexto de Trabalho), durante um mês, em instituições na capital da Andaluzia, Sevilha, Espanha, em maio do próximo ano.

Tudo no âmbito da candidatura Erasmus+ KA102 (Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem – Mobilidade para formandos), o Projeto “EUROPA! Aqui vou eu/EUROPE! Here I go”, elaborado pelo Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira (AEMB), que foi um dos projetos portugueses selecionados.

Trocar experiências (a nível local e regional) entre alunos, empresas e decisores de modo a desenvolver novas oportunidades de emprego e estimular os alunos para a consciência sobre as questões europeias, bem como fornecer aos alunos competências extra em língua estrangeira, o que contribuirá para a sua empregabilidade global e a nível transnacional, aparecem como os principais objetivos deste projeto.

Como objetivo de melhorarem as suas competências linguísticas em Espanhol, os alunos terão Apoio Linguístico Online do Erasmus +, sendo esta tarefa acompanhada por um docente de Espanhol do AEMB.

O Projeto será implementado no ano letivo 2020-2021 e permitirá a aquisição de competências técnicas e profissionais por parte dos alunos envolvidos e contribuirá para o reforço do âmbito internacional do AEMB, através da cooperação com empresas e instituições de ensino e formação europeias.