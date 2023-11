Alunos de Turismo de Viseu convidam profissionais para “Viagem no Tempo”

Os alunos do terceiro ano da licenciatura em Turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) vão promover uma “Viagem no Tempo”, no próximo dia 06, na Casa da Ribeira.

“O evento pretende levar os participantes numa viagem ao passado, tendo como objetivo promover tradições, divulgar o artesanato regional e os trajes enquanto identidade e património imaterial”, explicou o IPV, acrescentando que haverá também “um momento de degustação de produtos regionais”.

Esta iniciativa destina-se aos profissionais da área do turismo e vai apoiar uma causa solidária: realizar o sonho de um aluno do curso que quer ir à Ilha de Santiago, em Cabo Verde, visitar a família.