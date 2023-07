Alunos da Universidade de Aveiro “semeiam” ideias inovadoras em aldeias de Tondela

Oficinas dedicadas ao linho, ao digital, à madeira e ao burel motivaram alunos da Universidade de Aveiro a passarem uma semana diferente no concelho de Tondela, onde estão a aprender com os mais velhos e a “semear” ideias inovadoras.

Até domingo, os 18 alunos, mais cinco professores e dois investigadores da Universidade de Aveiro, participam nestas oficinas, nas aldeias de Múceres e da Ribeira e na vila do Caramulo, no âmbito do laboratório de design UA.LABDESIGN.

“Esta iniciativa tenta demonstrar que é possível pensarmos em ter as universidades nas aldeias, através de oficinas a trabalhar em rede. É esse ensaio que estamos aqui a fazer”, justificou o coordenador do laboratório, Nuno Dias.

No edifício da antiga escola primária da aldeia de Múceres, Leonor Santos, de 21 anos, recém-licenciada em Design na Universidade de Aveiro, tem estado às voltas com o tear, a criar uma peça que conta a história do ciclo do linho, incluindo nela “todas as suas fibras, antes do fio final”.

Ajudada pelas tecedeiras da Associação das Mulheres Agricultoras (AMA) de Castelões, que têm a sua sede na antiga escola, Leonor Santos conseguiu iniciar-se no tear e já provou que é possível fazer peças diferentes das tradicionais.

“Quando chegámos aqui falámos com as tecedeiras e perguntámos se seria possível incluir outras coisas que não o linho e disseram que não”, contou, acrescentando que depois ficaram “interessadas e entusiasmadas” quando se aperceberam que se podia inovar com as fibras das outras etapas do linho.

Para a jovem, “isto já é uma inovação e uma forma de contar a história que as pessoas não veem”, de um ciclo muito demorado como o do linho.

“É a prova de que virem pessoas com ideias diferentes pode ajudar a ter uma visão diferente”, frisou.

Numa parceria com a Oficina do Digital, que está a decorrer também em Múceres, na Casa das Pontes, o trabalho de Leonor Santos terá realidade aumentada: “vai ser possível apontar o telemóvel para o tecido e saber todas as etapas do ciclo do linho”.

Nuno Dias afirmou que, apesar de poder parecer paradoxal ter uma oficina dedicada ao digital, é muito importante introduzir esta vertente “quer nos artefactos, quer na comunicação”.

“Se não comunicarmos e apostarmos numa estratégia de comunicação digital, isto não vai sair daqui. A única maneira de o produto que as senhoras aqui trabalham ser valorizado é através da sua comunicação para o mercado exterior”, defendeu.

Incorporar sensores nos objetos criados, como, por exemplo, numa luminária em madeira e linho, permite ter um artesanato contemporâneo, considerou.

A madeira e o linho estão a ser trabalhados na Oficina da Madeira, na Ribeira, servindo o linho para “coar a luz, projetar sombras”. Já na sede do Centro de Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo (CEISCaramulo), a Oficina do Burel (que já existia) dedica-se ao cruzamento do linho com o burel.

Nuno Dias congratulou-se com o entusiasmo demonstrado pelos alunos, a maioria do curso de Design, o que o deixa otimista de que alguns poderão querer continuar o tema do linho no mestrado.

“As expectativas são muito altas e estão a ser correspondidas. Estamos no meio do processo e tudo indica que está a ser um sucesso por causa da reação, do que eu vejo a acontecer e do entusiasmo que as pessoas estão a entregar nos processos”, realçou.

Segundo o responsável, este trabalho no terreno vai originar um documentário, um livro e um sítio na Internet para publicar os resultados do projeto.

A presidente da Câmara de Tondela (distrito de Viseu), Carla Antunes Borges, sublinhou a importância deste projeto para o concelho, desde logo pela ligação à academia.

“Significa estarmos ligados à inovação, ao que neste momento está a ser feito na linha da frente”, considerou a autarca.

Na sua opinião, “associar a inovação às artes e aos ofícios é o garante da manutenção e da sobrevivência de projetos como o do linho e do barro (negro)”.

“Dar-lhes um espírito saudosista não é suficiente para que eles se mantenham vivos. O saudosismo está muito ligado a uma geração e quando aquela geração deixar de estar presente, o projeto também deixa de estar”, acrescentou a autarca, sublinhando a importância de os projetos “ganharem uma modernidade”.

No seu entender, o UA.LABDESIGN ajuda também a atrair jovens ao concelho e faz com que eles “se interessem, apreciem e valorizem, e isso só acontece com o experimentar”.

“Estes jovens trazem inovação e trazem o futuro na continuidade do projeto”, frisou Carla Antunes Borges, fazendo votos para que no futuro, “enquanto profissionais na área do Design, olhem para Tondela e para o linho” como um produto diferenciador.

No próximo domingo, último dia da iniciativa, serão apresentadas todas as ideias que foram pensadas pelos estudantes para valorizar e dar nova vida aos produtos artesanais do concelho.

O UA.LABDESIGN é uma organização conjunta da Câmara de Tondela, da AMA Castelões, do Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura e Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e conta com o apoio das juntas de freguesias de Castelões, Campo de Besteiros e Guardão e com a colaboração do CEISCaramulo.