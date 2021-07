ALUNA DA ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO VENCE CATEGORIA FOTOGRAFIA E VÍDEO DO CONCURSO PRÉMIOS ALFREDO DA SILVA

O concurso Prémios Alfredo da Silva, promovido pela Fundação Amélia de Mello e pelo Ministério da Educação, com o alto patrocínio do Presidente da República, constituiu um dos elementos do programa nas comemorações dos 150 anos do nascimento do fundador do grupo CUF. Este concurso pretendeu premiar alunos que, tomando como ponto de partida o livro com a bibliografia do homenageado, desenvolvessem trabalhos de divulgação das suas iniciativas económicas e sociais.

A aluna do 9º ano da Escola Secundária Viriato, Ângela Moreira, respondeu ao desafio lançado e, após a pesquisa inicial, recolheu fotografias e procedeu à sua montagem em vídeo, conseguindo, em três minutos, destacar os momentos chave do percurso de vida do industrial e empresário Alfredo da Silva, ilustrados por imagens da época em que viveu.

Após a avaliação dos membros do júri, foi a primeira classificada na Categoria de Fotografia e Vídeo, tendo ganho uma bolsa de estudos para si e um prémio monetário para a escola a ser utilizado em melhoramentos.

Os prémios foram entregues na Sessão Solene comemorativa dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, na Fundação Calouste Gulbenkian, no dia 30 de junho, pela mão de sua excelência o Senhor Presidente da República. Além da aluna e do pai, estiveram presentes o Diretor da Escola e a Presidente da Associação de Pai e Encarregados de Educação.