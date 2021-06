Alexandre Borges de olhos postos no pódio para Sever do Vouga

A Capital do Mirtilo, recebe já no próximo fim de semana de 3 e 4 de julho, a

terceira prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Kartcross.

Com uma lista a rondar novamente as três dezenas, num dos Campeonatos

mais concorridos dos últimos anos e com vários candidatos ao pódio, estão mais do

que garantidos, os condimentos necessários, para mais um fim de semana de muita

emoção, até ao cair da bandeira de xadrez.

Uma das presenças confirmadas, é Alexandre Borges, o piloto da NelaSport e

líder do Campeonato. Até agora, o único a bisar a presença no pódio, nesta edição de

2021.

“O Campeonato este ano, está muito forte, com um lote muito vasto de pilotos

a lutar pelos lugares cimeiros. Os cronos em Lousada e Montalegre, foram prova

disso, estamos com andamentos muito semelhantes e com diferenças mínimas,

muitas vezes, na casa das milésimas de segundo. A margem de erro, tem que ser

reduzida praticamente a zero, pelo que o nível de concentração em cada corrida, tem

que ser muito elevado. O nosso objetivo, mantém-se inalterável, por isso vamos para

Sever do Vouga, determinados em lutar por um lugar do pódio”, refere Alexandre

Borges.

Face às medidas de contenção da pandemia COVID-19, não será autorizada a

entrada de público, contudo, a transmissão das várias corridas do fim de semana, em

live streaming, encontra-se assegurada.