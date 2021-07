Alexandre Borges 2º em Montalegre

Num fim de semana atípico em termos meteorológicos, Montalegre viveu

corridas de pura adrenalina, com constantes reviravoltas na tabela classificativa, até

ao cair da bandeira de xadrez.

Se no sábado, o típico dia de verão, presenteou pilotos e máquinas, com muito

pó e calor, o domingo ficou reservado para uma descida da temperatura, com

nevoeiro e precipitação, por vezes intensa, o que baralhou as contas das equipas, na

escolha do melhor setup para cada uma das corridas.

Alexandre Borges, o piloto da NelaSport, apesar de não ter passado incólume,

no dilúvio de domingo, partiu determinado para a Final, acabando na 2ª posição e

amealhando o terceiro pódio da época, o que lhe permite continuar a liderar o

Campeonato de Portugal de Kartcross.

“Foi um fim de semana intenso, com várias peripécias e um misto de emoções.

Tanto ocupámos os lugares cimeiros, como de um momento para o outro, passámos

para lugares longe dos nossos objetivos e vice-versa. Mas o importante, foi nunca

baixar os braços e impedir que os imprevistos, influenciassem negativamente a

equipa. Por isso, este 2º lugar, foi bastante positivo e “arrancado a ferros”. O toque no

final da reta da meta, empenou um dos triângulos da suspensão, tornando a

condução extremamente complicada, mas mesmo assim, ainda conseguimos averbar

a volta mais rápida e manter a liderança do Campeonato”, refere Alexandre Borges.

No final da corrida, a equipa ainda teve que fazer “horas extraordinárias”, com

o Semog Bravo, a ser alvo, novamente, de uma verificação técnica, a nível de motor,

por parte da organização, com o objetivo de aferir se tudo se encontrava de acordo

com o Regulamento Técnico. Como seria de esperar, confirmou-se que tudo estava

em concordância com o Regulamento.