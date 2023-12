Aldeia do Pai Natal na serra da Gralheira em Cinfães

A serra da Gralheira transformar-se na Aldeia do Pai Natal nos fins de semana de dezembro, anunciou hoje, em comunicado, a Câmara Municipal de Cinfães, no norte do distrito de Viseu.

“A Casa do Pai Natal; a Casa dos Duendes; a Casa do Café; Magic Potter; Correio do Pai Natal; Banco do Pai Natal; a Casinha de Chocolate; a Casa das Bruxa; a Rádio do Pai Natal; Mário Super Natal; A Magia da Música; a Casa do Pão; a Oficina dos Brinquedos; a Terra do Faz de Conta e o Largo dos Cowboys e o Circo do Pai Natal são alguns dos pontos obrigatórios de visita”, sustenta o documento.

A aldeia do Pai Natal apresenta ainda “teatro, música, bailes à moda antiga, espetáculos infantis e concertos, a parada do Pai Natal e muita animação de rua” onde “a gastronomia e o artesanato também vão estar presentes”.

“Esta iniciativa, que oferece ainda muita adrenalina com a rampa de ‘snowtubing’, o trenó virtual do Pai Natal, bicicletas e insufláveis, pretende promover experiências mágicas a toda a família, crianças e adultos e é de acesso livre”, acrescenta a autarquia.