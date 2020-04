AJUDE O COMÉRCIO LOCAL ESTAMOS AQUI… POR SI! E PARA SI!

Neste momento difícil, mais do que nunca, faça as suas compras no comércio local! É tempo de nos unirmos e valorizarmos o que é nosso em prol do desenvolvimento económico do concelho! É muito importante que a nossa economia continue ativa para o bem do concelho, mas também para o bem do país e de todos nós.

No concelho, existem estabelecimentos comerciais que se mantêm abertos. Veja aqui nesta plataforma eletrónica https://ap.cm-ofrades.com/comerciolocal quais são e faça as suas compras online, preservando, assim, a sua segurança e ajudando o comércio local!

Compre com qualidade e confiança no comércio tradicional e local! É tempo de dizer: se é de Oliveira, é bom!

Em relação a si, caro comerciante, registe o seu estabelecimento e divulgue o seu negócio!

A vossa ajuda é crucial para o futuro de TODOS! Ajude o COMÉRCIO LOCAL! Por si, por todos nós, pelo concelho!