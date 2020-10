Agricultores de Vouzela podem concorrer a apoio de 2,4 ME para conservação do solo

Juntas de agricultores, beneficiários de aproveitamentos hidroagrícolas e pessoas ligadas aos regadios de Vouzela, em Viseu, podem candidatar-se, até 16 de novembro, a apoios para a conservação do solo e drenagem com 2,4 milhões de euros de dotação total.

“Podem ser objeto de apoio as intervenções associadas à melhoria das condições de drenagem, defesa contra cheias e a conservação do solo, combate à erosão dos solos agrícolas e reabilitação infraestruturas limítrofes às linhas de água a intervencionar, na sequência das tempestades Fabien e Elsa”, lê-se num aviso do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, em vigor até 16 de novembro.

Entre as intervenções em causa estão a reposição de terrenos agrícolas, reabilitação de infraestruturas danificadas, renaturalização do leito e das margens das linhas de água e reabilitação e reconstrução de açudes ou passagens hidráulicas.

O aviso aplica-se ao concelho de Vouzela e tem 2,4 milhões de euros de dotação orçamental.

Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenções não reembolsáveis.

De acordo com o documento, apenas será aceite uma candidatura por beneficiário, que deve ser submetida no ‘site’ do PDR ou do Portugal 2020.