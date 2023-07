Académico de Viseu venceu a equipa de sub-23 no dia do regresso de André Clóvis

O Académico de Viseu bateu hoje no Estádio do Fontelo, em Viseu, a equipa sub-23 do clube por 2-0, no segundo jogo de preparação na pré-época da equipa da II Liga de futebol.

Rodrigo Pereira e Tomás Silva marcaram os golos da formação orientada por Vítor Martins, frente à nova equipa de sub-23 dos viseenses, que esta época fará a estreia na Liga Revelação, orientada pelo ex-Vizela Nuno Branco.

Foi o segundo jogo de preparação do Académico de Viseu, o primeiro em território luso, depois de um empate a um golo frente ao Vilzing, equipa do quarto escalão do futebol germânico, formação que os beirões defrontaram no passado dia 12, durante o estágio de dez dias que realizaram na Alemanha.

Novidade no Fontelo, na manhã de hoje, a presença de André Clóvis, depois de ter faltado, sem autorização da SAD do Académico de Viseu, quer aos exames médicos, quer ao estágio na Alemanha.

O jogador já se apresentou hoje ao trabalho, mas ainda aguarda a conclusão do processo disciplinar que a SAD lhe decidiu instaurar “como consequência da contínua violação dos seus deveres laborais”, lembrando que André Clóvis tem um contrato válido com o Académico de Viseu até 2026.