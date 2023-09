Académico de Viseu vence Lourosa com reviravolta na Taça de Portugal

O Académico de Viseu, da II Liga, venceu hoje o Lourosa, da Liga 3, por 2-1, em encontro da segunda eliminatória da Taça de Portugal em futebol, no Estádio do Lusitânia, numa partida em que esteve em desvantagem.

O Lourosa marcou por Nuninho, aos 44 minutos, mas o Académico de Viseu conseguiu a reviravolta na segunda parte, com os golos de André Clóvis (70) e Steven (78), apurando-se para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O Académico de Viseu foi mais audaz na fase inicial de jogo e Rodrigo esteve perto de inaugurar o marcador aos oito minutos, num remate de Rodrigo à entrada da pequena área que acabou desviado pela defesa do Lourosa.

A equipa da casa respondeu aos 14 minutos, com a trave da baliza do Académico de Viseu a evitar o golo de Diogo Pereira, na sequência de um remate forte de longa distância.

O Académico de Viseu intensificou a pressão e André Clóvis, de ângulo apertado, obrigou Marco Sousa a uma grande defesa, aos 24 minutos.

A fechar a primeira parte, aos 44 minutos, o Lourosa colocou-se na frente do marcador, com um golo de Nuninho, que concluiu uma jogada de contra-ataque com um remate forte e colocado à entrada da área.

O Académico de Viseu entrou na segunda parte ainda mais pressionante, com Yuri Araújo a dispor de uma boa oportunidade para igualar a partida, num remate já dentro da área, que saiu por cima da trave, aos 56 minutos.

Pouco depois, foi a vez do Lourosa criar perigo, com Fábio Fortes a rematar cruzado para uma defesa junto ao poste de Mbaye, aos 59 minutos.

Aos 70 minutos, um lance de contra-ataque do Académico de Viseu acabou por surtir efeito, com André Clóvis a surgir no coração da área a cabecear com eficácia para o fundo da baliza e a restabelecer a igualdade, aos 70 minutos.

O Académico de Viseu acabou por consumar a reviravolta aos 78 minutos, quando Steven surgiu ao segundo poste para bater o guarda-redes Marco Sousa com um desvio de cabeça.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Lourosa – Académico de Viseu: 1-2.

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Nuninho, 44 minutos.

1-1, André Clóvis, 70.

1-2, Steven, 78.

Equipas:

– Lourosa: Marco Sousa, Miguel Pereira, Valente, Dmytro Lytvyn, Cerveira, Henrique, Diogo Pereira (Bruno Morais, 84), Mika Borges, Rúben Gonçalves (Diogo Rosado, 66), Nuninho (Kalunga, 84) e Fábio Fortes (Ivanildo, 75).

(Suplentes: Zé Costa, Bruno Morais, Nandinho, Ivanildo, Diogo Rosado, Kalunga, Rui Faria, Yaya Bamba e Cristiano).

Treinador: Jorge Pinto.

– Académico de Viseu: Mbaye, Jeppe Simonsen (Bandarra, 46), André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Nduwarugira (Soriano Mané, 46), Welch, Gautier (Quizera, 62), Yuri Araújo, André Clóvis (Silva, 90+1) e Rodrigo (Steven, 46).

(Suplentes: Gril, Bandarra, Soriano Mané, Maiga, Silva, Quizera, Marquinho Steven e Labila)

Treinador: Ivan Baptista.

Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuninho (44), Diogo Pereira (47), Steven (85), André Almeida (89), Arthur Chaves (89), Cerveira (89), Mbaye (90+3) e Welch (90+6).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.