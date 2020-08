Académico de Viseu e Sporting da Covilhã empataram em teste de pré-época

Académico de Viseu e Sporting da Covilhã empataram , dia 8, 1-1, em encontro de preparação para a época 2020/21 da II Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu.

Numa partida disputada à porta fechada, os golos a surgiram apenas na segunda parte. Os viseenses adiantaram-se, por intermédio de Bruninho, com os ‘leões da serra’ a chegarem à igualdade de penálti, por Jaime Pinto.

Foi o primeiro teste de conjunto na pré-época para as duas equipas, a pouco mais de um mês do início do campeonato.

Os treinadores Sérgio Boris (Académico de Viseu) e Daúto Faquirá (Sporting da Covilhã) aproveitaram para melhor conhecerem os jogadores, numa altura em que os plantéis de ambos os conjuntos ainda não estão fechados.

A II Liga portuguesa de futebol arranca no fim de semana de 13 de setembro e o sorteio da prova está marcado para 28 de agosto.