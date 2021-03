Académico de Viseu despede-se do Fontelo com triunfo frente ao Benfica B

O Académico de Viseu venceu ontem em casa o Benfica B por 2-1, na 24.ª jornada da II Liga de futebol, somando o segundo triunfo consecutivo, depois de quatro derrotas, rumo a uma posição confortável na classificação.

João Vasco, aos 14 minutos, e Yuri Araújo, aos 83, marcaram para o Académico de Viseu, provisoriamente sete pontos acima dos lugares de descida, com Morato, de penálti, aos 63, a apontar o golo do Benfica B, oitavo colocado.

No jogo da despedida de 2020/21 do Estádio do Fontelo, que na segunda-feira entra em obras de requalificação, João Vasco num remate cruzado, abriu o marcador aos 14 minutos, na sequência de um bom lance individual de Yuri Araújo.

Em vantagem, os viseenses ficaram mais tranquilos no jogo, sempre muito eficazes a defender e perigosos em rápidas saídas para o ataque.

O melhor que o Benfica B conseguiu na primeira parte foi um remate de Tiago Araújo, que apareceu solto na área, mas Ricardo Fernandes defendeu.

Aos 25 minutos, João Vasco ficou perto de ‘bisar’, com um remate em jeito que obrigou Fábio Duarte a uma defesa difícil.

No segundo tempo, o Benfica B pressionou mais a defesa viseense e viria a chegar ao empate aos 63 minutos, na sequência de uma grande penalidade apontada por Morato, a castigar uma falta na área de Pica sobre Henrique Araújo.

Numa fase de jogo em que as defesas se superiorizavam aos ataques, foi Yuri Araújo, num grande lance individual, a resolver o encontro, depois de passar em drible por três jogadores ‘encarnados’ para finalizar, sem hipóteses para Fábio Duarte.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Benfica B, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, João Vasco, 14 minutos.

1-1, Morato, 63 (grande penalidade).

2-1, Yuri Araújo, 83.

Equipas:

– Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Mathaus, Pica, Jorge Miguel, Zimbabwe, Diogo Santos, André Carvalhas (Paná, 68), João Vasco, Yuri Araújo (Luisinho, 86) e Paul Ayongo (Anthony Carter, 78).

(Suplentes: Janota, Jeré, Anthony Carter, Yang Sena, Bondoso, Joel, Filipe, Luisinho e Paná).

Treinador: Zé Gomes.

– Benfica B: Fábio Duarte, João Ferreira, Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz (Fábio Batista, 76), Diogo Mendes, Vukovic (Luís Lopes, 86), Umaro Embaló, David Tavares, Henrique Araújo (Samuel Pedro, 86) e Tiago Araújo.

(Suplentes: Leo Kokubo, Samuel Pedro, Luís Lopes, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Fábio Batista, Rafael Brito, Kalaica e Martim Neto).

Treinador: Nelson Veríssimo.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Ferreira (52), Morato (52), Pica (62), Sandro Cruz (66), Tomás Araújo (79), Ricardo Fernandes (83) e Samuel Pedro (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.