Académico conquista duas medalhas em Coimbra

O Académico de Viseu esteve presente no torneio “Rumo a Tóquio”, que se desenrolou no Complexo Olímpico de Piscinas, de Coimbra.

Com cento e oitenta atletas a competir em Coimbra, entre os quais reinava a esperança de alcançar mínimos para Tóquio, Portugal saiu do fim de semana “Rumo a Tóquio” com os mesmos cinco atletas, com que eu entrou na competição, apurados pra a Olimpíada.

O Académico de Viseu esteve presente com Joana e Beatriz Cardeal, que alcançaram duas medalhas e bons “Cronos”.

Joana Cardeal conseguiu a terceira posição nos 200 Estilos, nadando no seu melhor de sempre nas provas de 400 e 800 Livres. Beatriz Cardeal esteve muito competitiva, com boas marcas e uma medalha na prova de 400 Estilos.

Os Academistas têm agora oito semanas de intenso trabalho para preparar Zonal, que acontecerá também em piscina de 50, no último fim de semana de maio. Entretanto competirá nas escassas provas já autorizadas pela DGS.

No próximo dia 5 de Abril está previsto o regresso de todos os escalões de treino às piscinas do Fontelo, sendo para já só uma previsão, carecendo ainda da devida confirmação da autarquia Viseense.