Abertura de inscrições para serviços de apoio à família 2021 2022

O Município de Vouzela informa que se encontram abertas as inscrições para os serviços de apoio à família para o

ano letivo 2021/2022, no que respeita aos alunos da Educação Pré-escolar e do 1o Ciclo do Ensino Básico.

Os serviços disponíveis para a Educação Pré-escolar são: fornecimento de refeição, atividades de animação e

apoio à família, atividades nas interrupções letivas, transporte escolar e projeto “As Crianças Marcam a

Diferença!”.

Para o 1o Ciclo do Ensino Básico, os serviços disponíveis são: fornecimento de refeição, componente de apoio à

família, atividades nas interrupções letivas, transporte escolar, manuais escolares e natação.

As inscrições decorrem até ao dia 30 de junho, através dos serviços online do Município

(https://servicosonline.cm-vouzela.pt/).

Para mais informações, os interessados deverão contactar o Gabinete de Educação, através do e-mail

educar@cm-vouzela.pt ou pelo telefone 232 740 740 (ext. 5).