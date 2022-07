Abertas inscrições para o VIII Fórum Viseu Educa

As inscrições para o VIII Fórum Viseu Educa, que regressa ao formato presencial, entre 12 e 14 de julho, e se destina à comunidade educativa, encontram-se abertas.

Promovido pelo município de Viseu e pelo Visprof – Centro de Formação da Associação de Escolas de Viseu, o fórum terá vários painéis de discussão centrados no tema “Aprendizagem, participação e bem-estar”.

Segundo a organização, no primeiro dia, “vão ser discutidos temas como a saúde mental dos profissionais de educação e as consequências da pandemia no sistema educativo”.

Nos restantes, as sessões serão dedicadas a conferências e a “mostras de boas práticas da comunidade educativa, que convidam à reflexão e ao debate, centradas na melhoria e inovação na educação, assim como nos desafios e tensões que se possam criar dentro da comunidade”, acrescenta.

O Viseu Educa é um programa municipal educativo que tem como objetivo a promoção da qualidade, inclusão e diversidade do sistema de ensino, contribuindo para a formação de toda a comunidade escolar.