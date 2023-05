Inscrições para Férias Desportivas de Verão em Mangualde

As Férias Desportivas de Verão do Município de Mangualde estão de volta para uma nova edição, que decorrerá entre os dias 3 e 28 de julho. Destinadas a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 14 anos de idade, têm como objetivo promover a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens no período de férias escolares e pausas pedagógicas, através da prática de atividades lúdico-formativas e incentivar o conhecimento de diversas regiões do País.

O programa das Férias Desportivas de Verão irá compreender atividades desportivas e aquáticas, tais como, praia, praias fluviais, piscinas municipais, etc.

A iniciativa decorrerá no horário das 9h às 17h30 e as atividades previstas no programa desenrolar-se-ão nas instalações desportivas municipais, noutros espaços igualmente com condições para a prática desportiva, ou enquadrados nas atividades.

As inscrições deverão ser realizadas, a partir de 1 de junho, através do preenchimento de um formulário que estará disponível nas Piscinas Municipais de Mangualde. Mais informações através do contacto telefónico 232 619 820. O regulamento desta iniciativa poderá ser consultado aqui.

Férias Desportivas de Verão:

1ª semana de 03 a 07 de julho

2ª semana de 10 a 14 de julho

3ª semana de 17 a 21 de julho

4ª semana de 24 a 28 de julho

Preçário:

46,30€ p/semana (inclui almoço e lanche)