Abertas candidaturas para inscrição de terrenos no Banco de Terras para pastores

Está oficialmente aberto o período para a inscrição de terrenos no banco de terras para pastores, destinado a proprietários de parcelas rústicas situadas nos concelhos de Mangualde, Nelas, Gouveia, Fornos de Algodres, Penalva do Castelo e nas freguesias de Silgueiros, S. João Lourosa, Fragosela e Povolide, no concelho de Viseu.

Esta iniciativa inscreve-se no âmbito do “Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro” e do Banco de Terras para pastores, promovido pela COAPE – Cooperativa Agro-pecuária dos Agricultores de Mangualde, e tem como alvo os proprietários de terras que queiram arrendar as mesmas para atividades na área da pecuária, como a ovinicultura para produção de leite para fabrico de Queijo com DOP da Serra da Estrela.

Os proprietários que pretendam inscrever os seus terrenos no Banco de Terras para pastores devem formalizar a sua candidatura por email para cideca@coape.pt . A documentação necessária, condições e critérios de integração dos terrenos estão disponíveis no site oficial da COAPE aqui.

Este é o resultado de um esforço conjunto das entidades locais e regionais para a valorização da atividade da pastorícia e da produção de queijo com DOP pela importância que esta atividade possui na manutenção e preservação do património e paisagem dos territórios que integram a região DOP. Trata-se de um instrumento de desenvolvimento e crescimento das economias locais, já que favorece o acesso a terras de novos empreendedores rurais que pretendam dedicar-se à pastorícia, prevenindo assim o abandono de terras e a degradação da paisagem.

O Banco de Terras para Pastores é uma iniciativa financiada pelo Programa Operacional Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia.