Abdoulaye Ba dá três pontos ao Tondela na receção à Oliveirense

Um golo de Abdoulaye Ba foi o suficiente para o Tondela garantir a vitória 1-0 na receção à Oliveirense, em jogo da 15.ª jornada da II Liga de futebol.

O único golo da partida foi anotado aos 34 minutos, num triufo que permite ao tondela chegar provisoriamente ao sexto posto, com 23 pontos, enquanto a Oliveirense segue para já no 12.º posto, com 16.

A formação de Tondela esteve por cima durante a primeira meia-hora, período no qual desperdiçou duas boas situações para marcar, contra uma do adversário, pelo que não foi de estranhar que se adiantasse no marcador aos 34, através de Abdoulaye Ba, num remate junto ao poste direito e ao qual Arthur não conseguiu chegar a tempo para evitar o golo.

Na segunda parte, o jogo manteve-se equilibrado e só após as primeiras substituições é que a dinâmica e velocidade ao jogo aumentaram, principalmente por parte do Tondela, a conseguir pressionar mais a grande área da Oliveirense.

Até final da artida, foram do Tondela as melhores situações, perante uma Oliveirense que, mesmo a perder, não conseguiu incomodar o último reduto contrário.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – Oliveirense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Abdoulaye Ba, 34 minutos.

Equipas:

– Tondela: Ricardo, Costinha (Hélder Tavares, 69), Ricardo Alves, Abdoulaye Ba, Lucas Barros, Bebeto, Ceitil (Lucas Mezenga, 90+1), Yaya Sithole (Cícero, 84), Luan Farias, Roberto (Daniel dos Anjos, 84) e Xavier (Pedro Maranhão, 69).

(Suplentes: Léo, Hélder Tavares, Cuba, Cícero, Lucas Mezenga, Luís Rocha, Pedro Maranhão, Daniel dos Anjos e Gustavo França).

Treinador: Tozé Marreco.

– Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão (Filipe Alves, 82), Guilherme, Iago (John Kelechi, 60), Vasco Gadelho (Schurrle, 82), Jaiminho, Guirassy, Lamine (Zé Leite, 73), Duarte Duarte (João Paulo Queiroz, 60), Carter e Zé Pedro.

(Suplentes: Rui Dabó, Macedo, John Kelechi, Kazu Miura, Filipe Alves, Zé Leite, Rodrigues, João Paulo Queiroz e Schurrle).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Iago (10), John Kelechi (71), Ceitil (79) e João Paulo Queiroz (87).

Assistência: 1.149 espetadores.