Abdoulaye Ba assina pelo Tondela até junho de 2024

O central Abdoulaye Ba assinou pelo Tondela por uma época, até junho de 2024, anunciou a SAD do clube que integra o campeonato da II Liga portuguesa de futebol.

“O defesa central de 32 anos e com uma vasta experiência no nosso país, e também no futebol internacional, assinou contrato válido até final de junho de 2024”, escreveu a SAD em comunicado.

Abdoulaye Ba, natural do Senegal, conquistou um campeonato da I Liga e duas Taças de Portugal enquanto jogador do FC Porto, por onde já passou, assim como o Moreirense ou o Arouca, de onde saiu uma época para Sabah, no Azerbaijão.

Neste regresso a Portugal assinou pelo Tondela e em declarações ao clube beirão assumiu que está “com muita ‘fome’ de ajudar” o clube e lembrou as vezes que o enfrentou e que revelaram-se “sempre jogos muito complicados” de disputar.

Abdoulaye Ba junta-se, assim, no plantel beirão aos reforços Rui Gomes, Luisinho, Pedro Maranhão, Xavier, Yaya Sithole, Gustavo França, Roberto, Lucas Barros, Luís Rocha, Cícero Alves, João Costinha, André Ceitil, Hélder Tavares, Ricardo Silva e Iuri Miguel.

Além destes atletas, o treinador Tozé Marreco conta ainda com Joel Sousa, Bebeto e o capitão Ricardo Alves, que renovaram os respetivos contratos com o clube.

Ainda com contrato em vigor e de camisola ‘auriverde’ vestida mantêm-se Tiago Almeida, Jota, Daniel dos Anjos, Cuba e Cascavel.