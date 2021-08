A Romaria de Portugal realiza-se este Fim de Semana em Lamego

Lamego convida a Viver os Remédios

Um ano após a sua suspensão, “A Romaria de Portugal”, reconhecida como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular, traz para as ruas de Lamego mais alegria e cor com o tema Viver os Remédios e com um programa condicionado de atividades, que segue todas as orientações da DGS. David Carreira e Marco Rodrigues são cabeças de cartaz neste evento, que tem início já dia 27 de agosto e termina a 9 de setembro. Devido ao condicionamento no número de lugares muitos espetáculos esgotaram nas primeiras horas, a comissão de festas garante transmissão em live streaming a partir das redes sociais.