7 anos de A Voz do Rock celebrados em mini concertos ao vivo no Carmo81

O colectivo de avós composto, na sua maioria, por octogenários de Viseu, desafia o estereótipo da idade e prova que é possível envelhecer e, simultaneamente, “optar pelo que faz o coração vibrar” (Osho). Os A Voz do Rock optaram pelo rock e pelas suas canções que, geralmente, não se fazem ouvir em vozes de pessoas tão velhas e que assim rompem fronteiras entre gerações e excedem os limites da própria condição humana, apresentando uma imagem positiva do envelhecimento.

São sete anos de caminho de um projecto que, refere Ana Bento (directora artística), é para a vida. Os A Voz do Rock estrearam-se em 2014 no âmbito do festival ‘Viseu A’ promovido pelo Teatro Viriato em Viseu e desde então ninguém os pára. Desde apresentações em inúmeros lares e escolas essencialmente da região de Viseu, os avós já se apresentaram ao vivo na Casa da Música, em diversos programas de televisão, num concerto especial com o baterista Kalú em tributo aos Xutos e Pontapés e arrecadaram o prémio Boas Práticas de Envelhecimento Activo atribuído pela CCDRC.

Entretanto o mundo mudou de forma avassaladora. Com a pandemia, 2020 transformou-se num ano de constantes dúvidas e incertezas, mas nem isso foi motivo para suspender por completo os A Voz do Rock. Depois de uma breve pausa para reflexão, o projecto foi repensado e o esquema de funcionamento ajustado ao momento presente, mantendo-se fiel aos objectivos principais que no contexto actual fazem ainda mais sentido. A urgência e pertinência da continuidade do projecto levou a equipa Gira Sol Azul, que assume a produção desde a sua criação, a avançar com um esquema de actividade regular completamente adaptado ao contexto actual sob todas as normas e orientações da DGS e o projecto contou entretanto com o apoio do Município de Viseu.

Entre a criação de material de estudo à distância para os elementos do grupo, foram mantidos os ensaios semanais mas em grupos muito pequenos dispersos por vários locais e até realizados ensaios individuais à porta dos domicílios dos avós. Também vários concertos públicos, um dos pilares importantes do projecto, aconteceram de porta em porta, ao ar livre, num formato portátil e reduzido.

Sete anos de existência dos A Voz do Rock são celebrados no próximo dia 17 de janeiro no palco do Carmo’81. Sob a inspiração do próprio simbolismo do número sete, de conclusão cíclica e renovação, o aniversário do projecto é celebrado em mini concertos de 20 minutos onde vários duos de avós se apresentam com alguns temas novos e a mesma energia de sempre.

Os concertos realizam-se sob as normas e orientações da DGS e são de reserva obrigatória que deve ser efectuada no site da Gira Sol Azul (http://girasolazul.com/a-voz- do-rock-7-o-aniversario/).