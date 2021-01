247 toneladas de resíduos reciclados no concelho de São João da Pesqueira, até ao final de 2020

O Município de São João da Pesqueira reciclou, até ao final do ano transato, 247,651 toneladas de resíduos domésticos desde plástico, papel, vidro e lixo indiferenciado, o que corresponde a aproximadamente 30kg de resíduos por habitante.

Trata-se de uma recolha implementada desde 2017, ao abrigo do projeto “Ilhas Ecológicas”, promovido pela câmara municipal, que tem como objetivo aumentar a taxa de reciclagem no concelho, a par das metas definidas na União Europeia. As metas deste projeto estabeleciam um limite mínimo de 234 toneladas de resíduos depositados nos ecopontos do concelho.

Para 2021, o município espera aumentar em 15% o número de total de resíduos já reciclados e apela à participação ativa de toda a população.

Este projeto foi cofinanciado pelo POSEUR, Portugal 2020 e União Europeia, e teve um investimento total de 507.682,50 €, cabendo ao município de São João da Pesqueira a comparticipação de 101.756,67€, e os restantes 405.925,83€ foram financiados pelo projeto.