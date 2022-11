1ª edição do Demo Wolves percorreu caminhos e trilhos de Moimenta da Beira

Sílvia Casal, José Moreira, Daniela Falcão e Nelson Gomes foram os grandes vencedores da 1ª Edição do Demo Wolves que decorreu este domingo, 30 de outubro, em Moimenta da Beira. A prova, organizada pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira e pelo Boavista FC, contou com algumas centenas de atletas, entre amadores e de alta competição.

Com partida e chegada no renovado largo do Tabolado, os atletas da formação do Boavista FC Trail foram os primeiros a cortar a meta do Trail Longo de 30 km. Sílvia Casal foi a grande vencedora da prova feminina ao ter cortado a meta ao fim de 2 horas e 47 minutos. Já José Moreira concluiu a prova masculina, ao fim de 2 horas e 19 minutos. Na distância de 15 km – Trail curto, os grandes vencedores representaram o Clube Desportivo de Leomil. A atleta Daniela Falcão terminou a prova feminina depois de 1 hora e 26 minutos. No escalão masculino, Nelson Gomes, cortou a meta ao fim de 1 hora e 08 minutos.

Para além destas duas distâncias, a 1ª edição do Demo Wolves contou ainda com uma caminhada de 10 km, onde não faltou a boa disposição dos participantes, num dia em que a chuva deu tréguas.

“Foi um evento desportivo de enormíssima importância, e uma atividade física, simultaneamente também de lazer, que permitiu aos inúmeros atletas terem um contacto muito próximo com a natureza, o património natural e a alguma da biodiversidade existente no nosso concelho. Estamos muito gratos ao Boavista FC por esta frutuosa parceria que queremos repetir”, enfatizou o Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, Paulo Figueiredo.

Resultados

Trail Curto – 15 km

>Prova Feminina

1º Daniela Falcão – Clube Desportivo de Leomil

2º Rosa Silva – Clube Desportivo de Leomil

3º Amélia Loureiro – Vitiathvs Runners Viseu

>Prova Masculina

1º Nelson Gomes – Clube Desportivo de Leomil

2º Martin Arnejo – Boavista Trail

3º Manuel Pereira – Individual

Trail Longo – 30 km

>Prova Feminina

1º Silvia Casal – Boavista FC Trail

2º Tamara Rodriguez – Boavista FC Trail

3º Ana Beatriz Lages – Boavista FC Trail

>Prova Masculina

1º José Moreira – Boavista FC Trail