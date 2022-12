1ª Corrida/Caminhada S. Silvestre de Oliveira de Frades foi um sucesso

Este fim de semana foi vivido com adrenalina e diversão com a 1a edição da Corrida/Caminhada S. Silvestre de Oliveira de Frades que contou com a participação de cerca de 300 pessoas vindas dos mais diversos pontos do país.

Os participantes dividiram-se entre uma caminhada pela ecopista do Vouga e uma corrida pela EN16, com cerca de 10 km, desde Santa Cruz a Oliveira de Frades.

Esta prova desportiva, promovida pela Associação Académica de Santa Cruz em parceria com o Município, traduziu-se num saudável momento de partilha e convívio, onde se sagraram vencedores na corrida João Almeida (31m06s) e Joana Nunes

(39m57s) do Clube Recreio Desportivo de Águeda.

O Presidente da Câmara Municipal, João Valério, salientou a importância desta iniciativa, agradecendo a forte adesão e a colaboração de todos os intervenientes neste evento, reconhecendo o seu sucesso.