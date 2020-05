EDP dá palco à música Tradicional Portuguesa com a iniciativa Let’s Go Local

A EDP quer apoiar músicos portugueses e ajudar a manter os festejos tradicionais tão característicos de Portugal, durante este período excecional para a sociedade e para a cultura portuguesa. Para isso, lança o Let’s Go Local, o mais recente desafio do movimento Portugal #EntraEmCena que quer dar palco a músicos portugueses.

Do cante alentejano à música popular, passando pelo folclore, a EDP desafia os artistas portugueses, a apresentarem um conceito criativo para a celebração da música tradicional portuguesa. Os artistas interessados devem também enviar um vídeo com a sua atuação e indicar o local e as necessidades técnicas para a concretização da sua ideia.

Estas ideias têm de ser submetidas até dia 12 de junho, no site do Portugal #EntraEmCena, e as que melhor refletirem a essência da música popular portuguesa, poderão ser implementadas ainda este ano.