11 DEZ | XXIII Aniversário Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu

23.º Aniversário da Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu (AAIPV). Um evento especial celebrado de uma forma diferente num ano tão atípico. Fundada em 1997 surgiu numa reunião promovida pela AEESTGV, após uma manifestação dos alunos do Politécnico de Viseu contra a lei de financiamento do ensino superior. Assim nasceu esta MUI NOBRE ACADEMIA, 23 anos volvidos de histórias, pessoas e parcerias, mas sempre com uma importante missão, a defesa dos interesses dos estudantes do PV. A Associação Académica ao longo dos anos tem vindo a afirmar-se na academia, assim como na região, com uma visão estratégica para o futuro. Esta instituição vive da participação ativa dos seus dirigentes e associados. A passagem pelo associativismo permite-nos ter uma visão e um crescimento pessoal enquanto agentes de construção e evolução da sociedade.

Hoje, orgulho-me de fazer parte desta casa como dirigente da mesma. Num ano anormal como o que estamos a viver, tentamos fazer o melhor em prol dos nossos estudantes, sempre com um espírito de sacrifício e gosto de representar os alunos do PV.

Um agradecimento muito especial a todos aqueles que fizeram parte desta associação, por toda a coragem e capacidade de trabalho em levar o nome da AAIPV mais longe. Aos estudantes desta academia um apelo de confiança. Estaremos sempre disponíveis. Parabéns AAIPV!

Beatriz Vouga

Presidente da AAIPV