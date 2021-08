Vouzela acolhe Festival Polifonias no dia 14 de agosto

No próximo fim de semana 13, 14 e 15 agosto vai realizar-se o FESTIVAL POLIFONIAS integrado no projeto

“Lafões – Terras de Cultura”.

O canto polifónico a três vozes é uma marca ancestral do património imaterial dos três concelhos de Lafões

em aldeias como Manhouce (São Pedro do Sul), Carvalhal de Vermilhas (Vouzela) e São João da Serra

(Oliveira de Frades).

O Festival Polifonias de Lafões irá acontecer em três dias, em três locais de cada concelho parceiro,

envolvendo no cartaz todos os grupos de canto polifónico desta região.

Em Vouzela, a iniciativa terá lugar no dia 14 de agosto, na zona de lazer do Espírito Santo, em Cambra,

pelas 16h, e contará com a presença do Grupo de Cantares de Pindelo dos Milagres, do Grupo de Cantares

de Candal, do Grupo de Cantares de Fornelo do Monte e do Grupo de Cantareds da Associação “Amigos de

Levides”.

A entrada é gratuita, mas de acordo com as normas da DGS torna-se obrigatório a Reserva / Pré-inscrição

do lugar, podendo ser feita através do link: www.lafoes-terrasdecultura.pt

Após preenchimento do formulário, será gerado e enviado para o email um bilhete (sem qualquer custo) que

deve ser apresentado à entrada do evento (em formato digital ou impresso).

A Reserva / Pré-Inscrição também pode ser realizada presencialmente nos locais:

– Biblioteca Municipal de Oliveira de Frades

– Biblioteca Municipal de S. Pedro do Sul

– Posto de Turismo de Vouzela