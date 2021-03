Viseu reforça investimento nas freguesias com contratos e empreitadas contínuas no valor de 1,5 M€

Autarquia incrementa a aposta na coesão territorial do concelho, com a aprovação hoje de um envelope financeiro global (com a proposta da ETAR de Silgueiros) de mais de 5 milhões de euros para as freguesias

O Município de Viseu aprovou hoje em reunião de Câmara um conjunto de contratos programa, protocolos e empreitadas contínuas, que representam um investimento superior a 1,5 milhões de euros nas freguesias, com destaque para a baixa densidade. A autarquia reforça assim a sua aposta na coesão territorial, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de vida dos viseenses.

Entre os vários projetos e obras que integram este pacote de investimentos, destaque para o grande número de intervenções a realizar na requalificação de arruamentos, através de delegação de competências com diferentes Juntas de freguesias. Nomeadamente, na freguesia de Povolide, a requalificação da Rua Nª. Srª. do Rosário e Rua da Regateira em Vila Corça, incluindo sinalização vertical e horizontal, num valor que ronda os 125 mil euros.

Saliente-se a aprovação do protocolo de delegação de competências com a freguesia de Ranhados, com vista ao calcetamento do interior de Ranhados, um investimento de perto de 237 mil euros. Com a Junta de Freguesia de Bodiosa será também realizado um protocolo, no valor de 106 mil euros, para a requalificação da Rua Principal em Travanca.

Os investimentos da autarquia viseense nas freguesias do concelho visam também a dimensão turística e cultural. Assim, foram hoje aprovados dois contratos programa para apoiar a criação de duas novas rotas, especificamente nas freguesias de Côta e Ribafeita. Neste último caso, será direcionado um apoio financeiro de 27 mil euros para a criação da Rota dos Carvalhos da Barca, enquanto para Côta foram atribuídos 30 mil euros para a criação da Rota de São Salvador.

A promoção da atividade física e desportiva é outra das áreas que continua a merecer a atenção do Município de Viseu. Neste campo, o Executivo municipal aprovou hoje um protocolo de delegação de competências com a freguesia de Repeses e São Salvador, com vista à requalificação do Polidesportivo de Santa Eulália, um investimento superior a 75 mil euros. “Para além de termos aprovado um envelope financeiro que beneficia praticamente todas as freguesias do nosso concelho, importa referir que estamos também a investir nas várias dimensões que consideramos imprescindíveis para o projeto de qualidade de vida que definimos para Viseu. A coesão territorial é, e continuará a ser, uma prioridade”, afirma Conceição Azevedo, Vice-Presidente da Câmara Municipal.