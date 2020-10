Viseu planta 12 árvores por cada uma que é abatida

A existência de espaços verdes no meio ambiente urbano é um indicador de bem-estar e sustentabilidade de uma cidade, algo que se enquadra no modelo de qualidade de vida que o Executivo municipal definiu para o concelho de Viseu. Nesse sentido, o Município tem tido uma ação determinada nesta área, tendo plantado 12.287 árvores desde 2014. “Ao contrário do que alguns vão dizendo nas redes sociais, a preocupação deste Executivo com as nossas árvores é grande. O abate é a última opção. Só no último mandato, desde 2017, plantámos 12 árvores por cada 1 que foi abatida”, afirma António Almeida Henriques.

Desde 2014, o Município de Viseu abateu 1.108 árvores, “todas devidamente justificadas e apoiadas pela Escola Superior Agrária de Viseu, pela Quercus e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro”, garante. Para além da plantação de 4287 árvores em vários pontos do concelho, a autarquia plantou ainda outras 8000 árvores, no âmbito do projeto Florestas autóctones – “Bosques Intergeracionais”. “Tratam-se de espécimes mais duradouras e resilientes. Constituem verdadeiros PPR’s para as gerações futuras, do ponto de vista ambiental, mas também no respeita à sua valorização”, conclui o Presidente do Município de Viseu.