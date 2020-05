Viseu – Dois detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, dia 19 de maio, deteve uma mulher, de 38 anos e um homem, de 41 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Viseu.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, por tráfico de produtos estupefacientes nos concelhos de Viseu, São Pedro do Sul e Castro Daire, foi possível recolher prova que levou à detenção, em flagrante delito, dos suspeitos e à realização de uma busca em veículo, que culminou na apreensão do seguinte material:

· 176 doses de cocaína;

· 173 doses de heroína;

· 76 doses de haxixe;

· Um veículo;

· Uma balança de precisão.